Η πρώτη εμφάνιση του Αχμέντ αλ Σάρα στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS προκάλεσε αίσθηση καθώς ξάφνιασε ένας διάλογος που είχε με τη δημοσιογράφο του CBS, Μάργκαρετ Μπρέναν, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι φάνηκε να φλερτάρει με τη συνομιλήτριά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η Μπρέναν υπενθύμισε στον Αλ Σάρα τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, λέγοντας: «Σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και ανέφερε ότι έχετε ένα ισχυρό παρελθόν».

Ο Αλ Σάρα χαμογέλασε και απάντησε με ερώτηση, αιφνιδιάζοντας τη δημοσιογράφο: «Έχετε καμία αμφιβολία για αυτό;». Η Μπρέναν ξαφνιάστηκε, επαναφέροντας άμεσα τη συζήτηση στο επίκεντρο του θέματος: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας, αλλά είναι ακριβώς εξαιτίας αυτού που η αμερικανική κυβέρνηση σας έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτη».

Όπως μεταδίδει η New York Post, η συνέντευξη στο CBS σήμανε την πρώτη μεγάλη εμφάνιση του αλ Σάρα στην αμερικανική τηλεόραση και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με χρήστες να αστειεύονται για τη συμπεριφορά του.

Ολόκληρη η συνέντευξη