Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η ζωντανή συνέντευξη του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς, στην εκπομπή This Week του δικτύου ABC News, καθώς η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλο, η οποία οδήγησε σε αιφνιδιαστική διακοπή της συνέντευξης.

Αφορμή αποτέλεσε η υπόθεση του πρώην στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλέστηκε ο Στεφανόπουλος φέρεται να ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 να λαμβάνει 50.000 δολάρια σε μετρητά, τοποθετημένα σε σακούλα γνωστής αλυσίδας εστίασης, στο πλαίσιο μυστικής επιχείρησης. Η πληροφορία βασιζόταν σε ρεπορτάζ του MSNBC.

Ο Βανς απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «ψεύτικο σκάνδαλο» και επιτέθηκε στον παρουσιαστή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα.

Peace in the Middle East? China threatening critical supply chains? Government shutdown? George S doesn’t care about that. He’s here to focus on the real story: a fake scandal involving Tom Homan. https://t.co/LuIFo3QSTi — JD Vance (@JDVance) October 12, 2025

«Δεν ξέρω ποια κασέτα λέτε, Τζορτζ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τομ Χόμαν έκανε κάτι παράνομο. Και γι’ αυτό βλέπουν την εκπομπή σας όλο και λιγότερο», σημείωσε, κατηγορώντας τον Στεφανόπουλο ότι αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο παρουσιαστής αντέτεινε πως η ερώτηση βασίζεται σε επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ και δεν αποτελεί, όπως είπε, «αριστερίστικο σενάριο». Ο Βανς απέφυγε να απαντήσει ευθέως, γεγονός που οδήγησε τον Στεφανόπουλο να κλείσει τη συνέντευξη λέγοντας:«Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι η έρευνα για την υπόθεση δωροδοκίας του Χόμαν τερματίστηκε χωρίς να προκύψουν επαρκή στοιχεία για ποινική δίωξη. Ο Λευκός Οίκος είχε καταγγείλει την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη.

Παράλληλα, η συνέντευξη ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης εσωτερικής πίεσης προς τον Τζορτζ Στεφανόπουλο στο δίκτυο ABC, μετά από σοβαρό λάθος που διέπραξε τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, είχε ανακοινώσει on air ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε για βιασμό στην υπόθεση της Τζιν Κάρολ, ενώ στην πραγματικότητα η ετυμηγορία του δικαστηρίου αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση. Το σφάλμα είχε οικονομικές συνέπειες για το δίκτυο, το οποίο φέρεται να κατέβαλε 15 εκατομμύρια δολάρια ως στήριξη στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ και επιπλέον 1 εκατομμύριο σε νομικά έξοδα.