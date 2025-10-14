Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε πρόσφατα με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εμφανίστηκε βέβαιη ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση». Σε συνέντευξή της μέσω βιντεοσύνδεσης στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «εγγυήσεις» στον Μαδούρο, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η κ. Ματσάδο, που έχει περάσει στην παρανομία από το 2023 μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024, σημείωσε πως «ο Μαδούρο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση». Επανέλαβε ότι, ανεξαρτήτως διαπραγματεύσεων, «θα εγκαταλείψει την εξουσία».

Η 58χρονη πολιτικός χαρακτήρισε τη βράβευσή της ως «μοιραίο πλήγμα» για την κυβέρνηση των τσαβιστών, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς έχει χάσει τη νομιμοποίησή του. «Όλος ο κόσμος ξέρει πως νικήθηκαν. Δείξαμε τον θρίαμβό μας», ανέφερε, αναφερόμενη στα αποτελέσματα των εκλογών που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, νοθεύτηκαν.

Κλιμάκωση στην Καραϊβική

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία κοντά στα παράλια της Βενεζουέλας, καθώς και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στην Καραϊβική κατά ταχυπλόων, με απολογισμό 21 νεκρούς.

Πηγές με γνώση των αμερικανικών σχεδιασμών εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν πλήγματα εντός του εδάφους της Βενεζουέλας. Ερωτηθείσα σχετικά, η Ματσάδο απάντησε: «Δεν θα κάνω υποθέσεις. Αυτός που κήρυξε πόλεμο στους πολίτες της Βενεζουέλας είναι ο Νικολάς Μαδούρο».

«Εγγυήσεις» και στρατός

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης επανέλαβε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «εγγυήσεις» σε όσους συμβάλουν στη μετάβαση. «Το μήνυμα αυτό το απευθύνουμε σε όλη τη δομή των ενόπλων δυνάμεων, στα σώματα της αστυνομίας και στους δημόσιους λειτουργούς», τόνισε.

Σε ερώτηση για πιθανή εξέγερση, απάντησε: «Έχουμε όλοι – πολίτες και στρατιωτικοί – ρόλο να διαδραματίσουμε. Κάθε ενέργεια που σέβεται τη νίκη της αντιπολίτευσης στις εκλογές της 28ης Ιουλίου θα είναι αποκατάσταση του Συντάγματος».

Κατηγορίες για διαφθορά και καταστολή

Η Ματσάδο κατηγόρησε την κυβέρνηση για «διαφθορά» και «τη μεγαλύτερη λεηλασία στην ιστορία της ανθρωπότητας». Όπως είπε, υπάρχει «χρήμα για καταστολή, αλλά όχι για φάρμακα, για τους εκπαιδευτικούς, για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τους ηλικιωμένους».

Κατήγγειλε επίσης ότι «πολλοί σύντροφοί μας συνελήφθησαν» και ότι «η καταστολή εντείνεται». Κατά την ίδια, η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ισχύ «επειδή ξέρει ότι η βράβευσή μου ήταν μοιραίο πλήγμα».

Σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η Ματσάδο αφιέρωσε το βραβείο της «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» αλλά και στον πρόεδρο Τραμπ, τον οποίο ευχαρίστησε για τον «διεθνή συνασπισμό» που έχει σχηματιστεί υπέρ της δημοκρατίας στη χώρα. «Έχουμε μεγάλο σεβασμό και συνεχή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον και με πολλές άλλες κυβερνήσεις», δήλωσε.

Απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει τη φερόμενη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου της προεδρίας Ρίτσαρντ Γκρενέλ για την πολιτική των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα.

Προοπτικές και προσωπικό μέλλον

Σχετικά με το μέλλον της, η Ματσάδο αποκάλυψε ότι ο «εκλεγμένος πρόεδρος» κατά την αντιπολίτευση, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, που βρίσκεται στην εξορία στην Ισπανία, της έχει προτείνει τη θέση της αντιπροέδρου. «Θα είμαι εκεί όπου θα είμαι πιο χρήσιμη για τη χώρα μας», είπε.

Αναφερόμενη στην παρανομία, δήλωσε: «Δεν μετράω μέρες, αλλά αντίστροφα αυτές που μένουν, διότι δεν έχω καμιά αμφιβολία πως βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση».