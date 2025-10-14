Αντιδράσεις προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η νέα πολιτική του Πενταγώνου, την οποία ετοιμάζεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας σημαντικά το τι μπορούν να δημοσιεύουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι δημοσιογράφοι πρέπει έως σήμερα στις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας) να αποδεχθούν τους νέους κανόνες για τις διαπιστεύσεις και τις δημοσιεύσεις. Το προσχέδιο του κανονισμού προβλέπει ότι κάθε πληροφορία θα «υπόκειται στην έγκριση εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου», ακόμη και «αν δεν είναι διαβαθμισμένη», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κατακραυγή.

Η Ένωση Τύπου Πενταγώνου (Pentagon Press Association, PPA), που εκπροσωπεί τους συντάκτες του υπουργείου, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η πολιτική που προωθεί ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «μοιάζει σχεδιασμένη να καταπνίξει την ελευθεροτυπία και δυνητικά να μας εκθέσει σε ποινικές διώξεις επειδή απλούστατα κάνουμε τη δουλειά μας».

Πλήθος μεγάλων μέσων ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες New York Times και Washington Post, το περιοδικό The Atlantic και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν στη νέα πολιτική, υποστηρίζοντας πως παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ελευθερία του λόγου.

Ο εκδότης της Washington Post, Ματ Μάρεϊ, σημείωσε ότι οι «προτεινόμενοι περιορισμοί υπονομεύουν τις εγγυήσεις της πρώτης τροπολογίας, εγείροντας αχρείαστα εμπόδια στη συγκέντρωση και στη δημοσίευση πληροφοριών». Ο διευθυντής του The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, πρόσθεσε πως ο νέος κανονισμός «παραβιάζει τα δικαιώματά μας δυνάμει της πρώτης τροπολογίας και τα δικαιώματα των Αμερικανών που θέλουν να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι και το προσωπικό του στρατού που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους».

Ο Ρίτσαρντ Στίβενσον, επικεφαλής του γραφείου των New York Times στην Ουάσιγκτον, προειδοποίησε ότι η πολιτική του Πενταγώνου «απειλεί να τιμωρεί» δημοσιογράφους που επιτελούν το έργο τους, δηλαδή τη συλλογή και τη μετάδοση πληροφοριών στο κοινό.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) ότι οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν πως οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούν πλέον να «περιφέρονται ασκόπως» σε «ασφαλείς εγκαταστάσεις», θα πρέπει να «φορούν διακριτικό» και να «τηρούν τους κανονισμούς», διαφορετικά θα απομακρύνονται. «Δεν διοικεί ο ‘Τύπος’ το Πεντάγωνο — ο λαός το διοικεί», υπογράμμισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο εξής δεν θα επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να ζητούν να τελούνται «αδικήματα», πιθανότατα αναφερόμενος στην άντληση πληροφοριών από πηγές χωρίς την έγκριση της στρατιωτικής ιεραρχίας.