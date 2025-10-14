Ο Στέγκεμαν, με θητεία στη Bundesliga από το 2014, θεωρείται έμπειρος διαιτητής με ισορροπημένη παρουσία, αλλά και μερικές στιγμές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις στο παρελθόν. Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ κάθε άλλο παρά σύντομη είναι, αφού έχει σφυρίξει αρκετές φορές αγώνες του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν έχει διευθύνει επτά αγώνες σε Bundesliga, Zweite Liga, Europa League και προκριματικά του Conference League, με απολογισμό 26 κίτρινες κάρτες και δύο πέναλτι. Παράλληλα, έχει εκτελέσει χρέη VAR σε τέσσερα ματς, ανάμεσά τους και το Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2, για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η προϊστορία του με τον ΠΑΟΚ

Η γνωριμία του Στέγκεμαν με τον Δικέφαλο ξεκινά από τα ευρωπαϊκά προκριματικά του 2023, όταν διηύθυνε το ΠΑΟΚ – Χάιντουκ Σπλιτ 3-0 (17/8/2023), μια βραδιά πρόκρισης για την ομάδα του Λουτσέσκου.

Ακολούθησαν ακόμη τρεις παρουσίες σε αγώνες του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2024–25:

ΠΑΟΚ – Στεάουα 0-1 (3/10/2024, League Phase Europa League)

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (19/1/2025, 19η αγωνιστική Super League)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 (6/4/2025, 2η αγωνιστική Play Offs Super League)

Ως VAR, ο Στέγκεμαν είχε βρεθεί στο Άρης – ΠΑΟΚ 0-2 (28/6/2020, Play Offs Super League) και στο Ντινάμο Ζάγκρεμπ – ΠΑΟΚ 2-0 (7/3/2024, φάση των «16» του Conference League).

Ο Γερμανός θεωρείται από τους διαιτητές που δίνουν έμφαση στη ροή του παιχνιδιού, αποφεύγοντας τα πολλά σφυρίγματα, ενώ δείχνει αποφασιστικός στις κρίσιμες φάσεις. Ωστόσο, η παρουσία του στο συγκεκριμένο ντέρμπι δεν περνά απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για μια γνωστή φυσιογνωμία που έχει αφήσει ήδη το αποτύπωμά της σε αρκετά παιχνίδια του ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι της Νέας Φιλάδελφειας αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον — και ο Στέγκεμαν, με το γνώριμο πλέον ύφος του, θα έχει για ακόμη μια φορά καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της έντασης και του ρυθμού ανάμεσα στους δύο Δικεφάλους.