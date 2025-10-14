Μόλις 16 ώρες μετά την ήττα-σοκ της Σουηδίας από το Κόσοβο με 1-0, η σουηδική ομοσπονδία απέλυσε τον προπονητή της Γιον Νταλ Τόμασον.

Σύμφωνα με την Sportbaldet, η δεύτερη ήττα από το Κόσοβο (οι Σουηδοί είχαν ηττηθεί και τον Σεπτέμβριο με 2-0) αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο Δανός προπονητής δεν έχει συμπληρώσει δύο χρόνια από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σουηδίας αλλά ο ένας βαθμός που έχει κατακτήσει η ομάδα του στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αποδείχτηκε καθοριστικός για το μέλλον του.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως στο τελευταίο Nations League ο Τόμασον οδήγησε τη Σουηδία στη Β’ κατηγορία με πέντε νίκες και μία ισοπαλία.