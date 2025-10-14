Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Τι συνέβη χθες – τι σημαίνει για το αύριο

Ημέρα – κλειδί

• Τα τρία μηνύματα της ομιλίας Τραμπ στην Κνεσέτ:

1. Χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή

2. Προανήγγειλε συμφωνία και με το Ιράν

3. Ανήγαγε σε επόμενο βασικό στόχο λύση στο Ουκρανικό

• Λύτρωση για τους ομήρους

• Τι ζήτησε ο Ερντογάν από τον Τραμπ στο παρά 5′

============

Κληρονομικό

Ολες οι αλλαγές στα μερίδια

Ανατροπές για παιδιά, σύζυγο, νόμιμη μοίρα

• Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα δικαιούται να λαμβάνει ο επιζών σύζυγος

• Τι θα ισχύσει στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, όπου δεν υπάρχουν παιδιά

Τι γίνεται στην περίπτωση μη σύναψης γάμου

============

Τι αποφασίστηκε

Πράσινο φως για επιπλέον ορόφους άναψε το ΣτΕ

• Υπό τον όρο ότι ξεκίνησαν οι οικοδομικές εργασίες έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024

============

Πολιτικό παρασκήνιο

Πώς αποκωδικοποιείται το πρώτο γκάλοπ για το κόμμα Τσίπρα

Ο Αγνωστος Στρατιώτης προκάλεσε γκρίνια στην κυβέρνηση

============

Big deals

1. Η συμφωνία των 16 δισ. του ΟΠΑΠ με την Αllwyn

2. Κίνηση – ματ μεταξύ Eurobank – Fairfax

============

Τρεις νικητές

Ο συνδυασμός μεταξύ καινοτομίας – ΑΕΠ έδωσε το Νομπέλ Οικονομίας

============

Από τη δεκαετία του ’70

Πώς η Στάζι έφτασε να παρακολουθεί ακόμη και video games

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Eθνική

Το μαύρο κουτί της αποτυχίας και τα τετ α τετ της διοίκησης με τον προπονητή

Μπάσκετ

Ο Μπαρτζώκας θέλει ενέργεια, ο Αταμάν μιλά για διαιτησία