Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Τι συνέβη χθες – τι σημαίνει για το αύριο
Ημέρα – κλειδί
• Τα τρία μηνύματα της ομιλίας Τραμπ στην Κνεσέτ:
1. Χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή
2. Προανήγγειλε συμφωνία και με το Ιράν
3. Ανήγαγε σε επόμενο βασικό στόχο λύση στο Ουκρανικό
• Λύτρωση για τους ομήρους
• Τι ζήτησε ο Ερντογάν από τον Τραμπ στο παρά 5′
============
Κληρονομικό
Ολες οι αλλαγές στα μερίδια
Ανατροπές για παιδιά, σύζυγο, νόμιμη μοίρα
• Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα δικαιούται να λαμβάνει ο επιζών σύζυγος
• Τι θα ισχύσει στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, όπου δεν υπάρχουν παιδιά
Τι γίνεται στην περίπτωση μη σύναψης γάμου
============
Τι αποφασίστηκε
Πράσινο φως για επιπλέον ορόφους άναψε το ΣτΕ
• Υπό τον όρο ότι ξεκίνησαν οι οικοδομικές εργασίες έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024
============
Πολιτικό παρασκήνιο
Πώς αποκωδικοποιείται το πρώτο γκάλοπ για το κόμμα Τσίπρα
Ο Αγνωστος Στρατιώτης προκάλεσε γκρίνια στην κυβέρνηση
============
Big deals
1. Η συμφωνία των 16 δισ. του ΟΠΑΠ με την Αllwyn
2. Κίνηση – ματ μεταξύ Eurobank – Fairfax
============
Τρεις νικητές
Ο συνδυασμός μεταξύ καινοτομίας – ΑΕΠ έδωσε το Νομπέλ Οικονομίας
============
Από τη δεκαετία του ’70
Πώς η Στάζι έφτασε να παρακολουθεί ακόμη και video games
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Eθνική
Το μαύρο κουτί της αποτυχίας και τα τετ α τετ της διοίκησης με τον προπονητή
Μπάσκετ
Ο Μπαρτζώκας θέλει ενέργεια, ο Αταμάν μιλά για διαιτησία