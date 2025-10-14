Ο D’Angelo, βραβευμένος με Grammy σταρ της R&B και της soul, πεθαίνει σε ηλικία 51 ετών μετά από μάχη με καρκίνος στο πάγκρεας.

Ο τραγουδιστή πέθανε την Τρίτη, αφήνοντας πίσω του μια «κληρονομιά εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής» μετά από μια «παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο», όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο επιδραστικός μουσικός, με πραγματικό όνομα Michael D’Angelo Archer, ήταν 51 ετών.

«Το λαμπρό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή», σύμφωνα με δήλωση της οικογένειας. «Μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, έφυγε από τη ζωή σήμερα».

Οι αγαπημένοι του δήλωσαν ότι η μουσική του καλλιτέχνη θα μείνει ζωντανή.

«Είμαστε λυπημένοι που μπορεί να αφήσει μόνο αγαπημένες αναμνήσεις στην οικογένειά του, αλλά είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του», πρόσθεσε η δήλωση της οικογένειας.

Ο τραγουδιστής έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 με το ντεμπούτο του άλμπουμ του «Brown Sugar».

Το τραγούδι «Lady» έφτασε στο νούμερο 10 τον Μάρτιο του 1996 και παρέμεινε για 20 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 chart.