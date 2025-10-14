Πέθανε, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Κάναμε σχέδια και όνειρα αλλά δυστυχώς η ζωή τα έφερε αλλιώς» τόνισε η επί 25 χρόνια σύζυγός του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, η κηδεία του «γόη του ελληνικού κινηματογράφου» θα τελεστεί την Πέμπτη στο Ελληνικό.

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1945 στην Αθήνα και έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αποσύρθηκε οριστικά από το θέατρο και τον κινηματογράφο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Αθήνα, μαζί με τη σύντροφό του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιαννακάς υποδύθηκε συχνά ρόλους του «καλού παιδιού», ωστόσο καθιερώθηκε ως «ο ωραίος κακός του σινεμά» μέσα από τον ρόλο του στο «Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».