Οικονομία

Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής από τον ΕΦΚΑ

TANEA Newsroom 14/10/2025, 20:46
Από τον ΕΦΚΑ ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου, οι οποίες ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Ειδικότερα:

  • Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ – ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1-1-2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Τετάρτη 29 Οκτωβρίου: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ – ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
