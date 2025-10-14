Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής από τον ΕΦΚΑ

Οικονομία

Μείωση 1,3% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Αύγουστο εφέτος και ανήλθε σε 32.321.859 χιλ. ευρώ, έναντι των 32.758.482 χιλ. ευρώ τον Αύγουστο 2024.