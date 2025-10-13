Η Austin είναι μια ιστορική φίρμα, με μοντέλα που κέρδισαν το κοινό, χάρη στη ισχυρή παρουσία των βρετανικών μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα, η Austin και η Morris ήταν δύο ξεχωριστές εταιρείες, όμως το 1952 συγχωνεύτηκαν (μαζί με άλλες μικρότερες εταιρείες) κάτω από την ομπρέλα της British Motor Corporation (BMC). Με ιστορία πάνω από ένα αιώνα η δείχνει να αναδύεται από τις στάχτες της, με στόχο να εκμεταλλευτεί ένα μερίδιο από τη νέα γενιά μοντέλων με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η νέα βρετανική φίρμα έχει ως στόχο να παράγει μια σειρά οχημάτων, βασιζόμενη στην κληρονομιά μιας εταιρείας με μακρά ιστορία.

Η πρώτη προσπάθεια ποντάρει σε ένα ρόουνστερ, που σε κάθε περίπτωση ποντάρει στη ρετρό εμφάνιση των προγόνων του, όντας ένα μικροσκοπικό όχημα που αγγίζει σε μήκος τα 3,7 μέτρα. Το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι ότι είναι διθέσιο με μεταξόνιο 2,4 μέτρων. Το διθέσιο αυτό μοντέλο ζυγίζει 445 κιλά (αρκετά ελαφρύ), ενώ η μπαταρία ιόντων λιθίου των 20kWh είναι 160 κιλά, οπότε συνολικά το αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο αγγίζει τα 605 κιλά!

Κάτω από το καπό του υπάρχει ένας κινητήρας που αποδίδει 15kW, αλλά μπορεί να φτάσει στην τελική ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία είναι 160 χλμ. Ο χρόνος φόρτισης είναι, σύμφωνα με τη φίρμα, οι τρεις ώρες.