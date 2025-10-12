Τα πάντα στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο θα βρεθούν χωρίς τα συνηθισμένα λατρευτικά πλήθη τους την Κυριακή, όταν τα μουσεία και τα ερευνητικά κέντρα του Ινστιτούτου Smithosian θα κλείσουν τις πόρτες τους στο κοινό, καθώς η χρηματοδότηση αρχίζει να στερεύει κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης .

Το Smithsonian ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του X , προσθέτοντας ότι οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να μην ενημερωθούν μέχρι να υπάρξει σχέδιο για την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο ζωολογικός κήπος και τα μουσεία παρέμειναν ανοιχτά για το κοινό κατά τη διάρκεια του shutdown, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, χρησιμοποιώντας τα εναπομείναντα κεφάλαια από το προηγούμενο οικονομικό έτος . Το Smithsonian αρχικά δήλωσε ότι θα παρέμενε ανοιχτό μόνο έως τις 6 Οκτωβρίου, αλλά αργότερα παρέτεινε αυτό το χρονικό διάστημα κατά πέντε επιπλέον ημέρες.

Το Smithsonian, το οποίο εκτείνεται σε 19 μουσεία, 14 εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και τον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο, χρηματοδοτείται κυρίως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Περίπου το 62% της χρηματοδότησής του προέρχεται από το Κογκρέσο, μαζί με συνεισφορές από ιδιωτικές πηγές και έσοδα από τις δραστηριότητές του.

Το ίδρυμα το μεγαλύτερο μουσείο και ερευνητικό συγκρότημα στον κόσμο αποτελεί βασικό στοιχείο των τουριστικών δρομολογίων προς την πρωτεύουσα της χώρας, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, εν μέρει επειδή ο ζωολογικός κήπος και τα μουσεία προσφέρουν δωρεάν είσοδο στο κοινό.

Παρά το προσωρινό κλείσιμο, τα ζώα στον ζωολογικό κήπο και στο κέντρο διατήρησης Smithsonian στη Βιρτζίνια θα συνεχίσουν να τρέφονται και να φροντίζονται, όπως αναφέρεται σε μια σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις και επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου την Παρασκευή.

«Όλα τα ζώα στον Ζωολογικό Κήπο και στο Ινστιτούτο Βιολογίας Διατήρησης Smithsonian στο Φροντ Ρόγιαλ της Βιρτζίνια θα συνεχίσουν να τρέφονται και να φροντίζονται. Το κλείσιμο δεν θα επηρεάσει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια του προσωπικού μας και το επίπεδο αριστείας στη φροντίδα των ζώων», αναφέρει η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

Ωστόσο, οι κάμερες με ζώα, οι οποίες επιτρέπουν στο κοινό να παρακολουθεί τα ζώα του ζωολογικού κήπου σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων πάντα , θα σβήσουν κατά τη διάρκεια του προσωρινού κλεισίματος.

Επίσης το Smithsonian είναι το τελευταίο τουριστικό αξιοθέατο που επλήγη από το κλείσιμο. Τα εθνικά πάρκα έχουν κλείσει εν μέρει από τις αρχές του μήνα, αν και ορισμένοι κυβερνήτες διατηρούν τα πάρκα ανοιχτά αξιοποιώντας κρατικά κονδύλια .

Δεν υπάρχει σαφής πορεία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης και την παροχή χρηματοδότησης σε οργανισμούς όπως το Smithsonian.

Η Γερουσία έχει επανειλημμένα αποτύχει να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ρεπουμπλικανών ή μια εναλλακτική λύση των Δημοκρατικών, δημιουργώντας έναν κύκλο που ορισμένοι γερουσιαστές έχουν συγκρίνει με την «Ημέρα της Μαρμότας».

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα Μάικ Τζόνσον, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν θα συνεδριάσει ξανά μέχρι η Γερουσία να εγκρίνει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, οποιαδήποτε από τις δύο βουλές θα μπορούσε να ανακληθεί εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του shutdown.

Τέλος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να βρει λύσεις για ορισμένες μη δημοφιλείς πτυχές του lockdown. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να πληρώσει τους στρατιώτες αυτή την εβδομάδα, καθώς αξιωματούχοι και νομοθέτες εξέφρασαν ανησυχία ότι τα μέλη του στρατού δεν θα λάβουν τους μισθούς τους στα μέσα Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από το NBC News