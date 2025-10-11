Ένας 17χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση με πυροβολισμούς στο βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 5:04 μ.μ. για περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή High Road, Arnos Grove. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και παραϊατρικό προσωπικό.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία προτρέπει όποιον μπορεί και έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει στον αριθμό 101.

Η ντετέκτιβ Κάθριν Ντέμπστερ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «εργάζονται με γρήγορους ρυθμούς για να εντοπίσουν τους δράστες».