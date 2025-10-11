Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και προσθέτει ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα τηρηθεί.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, «o τερματισμός, προς το παρόν, αυτού του οδυνηρού πολέμου στη Γάζα, που θα φέρει επιτέλους τους Ισραηλινούς ομήρους πίσω στην πατρίδα τους σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που προκάλεσε τεράστια ανακούφιση και χαρά. Η εκπληκτική ταχύτητα με την οποία επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία, ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες λεπτομέρειες, ακόμη και τώρα, εξακολουθούν να διευθετούνται, υπογραμμίζει πόσο βιαζόταν ο Πρόεδρος Τραμπ να την ολοκληρώσει και να φανεί ότι το έκανε. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες και καμία απόφαση για πολύ πιο δύσκολα ζητήματα: Θα παραδώσει ποτέ η Χαμάς τα όπλα της; Θα τερματίσει ποτέ το Ισραήλ τη στρατιωτική του κατοχή; Και ποιος είναι ο πολιτικός ορίζοντας, αυτή η ασαφής φράση στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, που μεγάλο μέρος του κόσμου μεταφράζει ως παλαιστινιακό κράτος, αλλά το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά. Εδώ δεν γίνεται λόγος για ειρήνη. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι η ηρεμία πριν από ακόμη περισσότερες καταιγίδες, εκτός αν ο Πρόεδρος Τραμπ και πολλοί άλλοι συνεχίσουν να ασκούν την τεράστια πίεση που κατέστησε δυνατή αυτή την πρώτη φάση».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός «θα κρατήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, θύλακα που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.

Αμερικανικές δυνάμεις αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ για να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός

Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να καταφθάνουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως μέρος μιας δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News.

Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους, αναφέρει ότι ομάδα 200 ατόμων θα καταφθάσει το Σαββατοκύριακο, πετώντας από τις ΗΠΑ και άλλες βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, έφτασε χθες στο Ισραήλ. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αμερικανικό προσωπικό είχε ως στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια να ενσωματώσει όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα εισέλθουν στη Γάζα και να βοηθήσει στη συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό.

Αξιωματούχοι του στρατού της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανώς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα ενταχθούν στην ομάδα, η οποία πιθανότατα θα έχει ως βάση την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει πρόθεση να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.