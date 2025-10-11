Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρθηκε για παρεμβάσεις στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τους ανθρώπους του Άρη.

Πριν ακόμα γίνει το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη, είχε ξεκινήσει η διαδικασία για την τοποθέτηση του χειμερινού χλοοτάπητα, ο οποίος θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με τον Παναθηναϊκό (19/10).

Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η αλλαγή του φωτεινού πίνακα μετά από δύο δεκαετίες. Η μελέτη είχε αρχίσει πριν καιρό και ήδη πραγματοποιούνται οι εργασίες για την αφαίρεση του παλιού και την τοποθέτηση του καινούργιου, ο οποίος θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής.