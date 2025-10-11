Σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού εντόπισαν αστυνομικοί στην Ξάνθη, συλλαμβάνοντας έναν άνδρα που μετέφερε την ποσότητα με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αρχές εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν περίπου 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 45 κιλών. Τα προϊόντα αυτά είχε παραλάβει νωρίτερα από χώρο μεταφορικής εταιρείας.

Στον ίδιο χώρο οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί προς το Δημόσιο.

Συνολικά κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.