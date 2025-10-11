Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας άνδρας παρενόχλησε μια νεαρή γυναίκα την ώρα που ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το creta24.gr, η γυναίκα ψώνιζε όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του.

Η νεαρή κοπέλα σοκαρίστηκε και ξέσπασε σε κλάματα ενώ οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον άνδρα και καλώντας την αστυνομία.

Ο πατέρας της κοπέλας, επιχείρησε να του επιτεθεί, με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.