Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή παραλία Ζαράκων, στην Εύβοια.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παράλια Ζαρακών Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2025