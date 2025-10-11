Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή παραλία Ζαράκων, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.