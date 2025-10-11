Σύντομα αναμένονται αλλαγές στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, καθώς θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ, στους οποίους θα υπάρξουν μειώσεις τιμών.

Παράλληλα, όπως έχει ανακοινώσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, στα βασικά προϊόντα θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής.

Όπως είχε ενημερώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, η λίστα με τους κωδικούς των προϊόντων θα δημοσιοποιηθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως η ανακοίνωση είχε έρθει μετά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προώθηση της πρωτοβουλίας για τη μείωση τιμών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕΛ).

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη».

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για τις μειώσεις «θετική και αναγκαία», καλώντας όμως και τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν σε μείωση του μεσοσταθμικού τους κέρδους, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι κωδικοί στη λίστα, να επεκταθεί το χρονικό διάστημα των μειώσεων και να αυξηθεί το ποσοστό έκπτωσης.