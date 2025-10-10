Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δύσκολα θα καθίσετε σε μια γωνία ακίνητοι αφού θα θέλετε συνεχώς να είστε σε κίνηση. Το καλύτερο, ωστόσο, θα ήταν να μείνετε μακριά από αγγαρείες που ενδεχομένως θα θελήσουν πολλοί να σας φορτώσουν. Μπορεί καλύτερα να αφοσιωθείτε στο διάβασμα, στην απόκτηση νέων γνώσεων ή ακόμα και σε πνευματικές […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Το πρώτο μισό της ημέρας θα είναι πιο παραγωγικό από το δεύτερο. Το πρωί θα υπάρξουν κάποια απρόβλεπτα εμπόδια στον δρόμο σας κυρίως όταν προσπαθείτε να χειριστείτε θέματα της δουλειάς σας, των υποχρεώσεών σας ή των ιατρικών σας υποθέσεων. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Μην εστιάζετε τόσο στις […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Μην περιμένετε ηρεμία και χαλαρούς ρυθμούς σήμερα. Τα άστρα θα δοκιμάσουν για τα καλά τις αντοχές σας, αλλά και τη διπλωματία σας την ίδια στιγμή. Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε με περισσότερη αποτελεσματικότητα έναν εχθρό που θα προκύψει από το πουθενά. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Μία λέξη θα […]
