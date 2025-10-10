Ισόβια σε πέντε νεαρούς για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα στο Λονδίνο – Τον μαχαίρωσαν αφού τον ακολούθησαν για να τον κλέψουν

Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν σε ισόβια για τη δολοφονία ενός Έλληνα τουρίστα στο Λονδίνο, τον οποίο ακολούθησαν από κλαμπ και μαχαίρωσαν όταν αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας.

Ο 26χρονος Αντώνης Αντωνιάδης στοχοποιήθηκε από τους δράστες, όλοι κάτοικοι του Κάμντεν, αφού αποχώρησε από νυχτερινό κλαμπ στο κέντρο του Λονδίνου, τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου 2024.

Ποινές έως 28 έτη

Οι πέντε κατηγορούμενοι, ηλικίας από 18 έως 26 ετών, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 22 έως 28 έτη.

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία και συνωμοσία για ληστεία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο δικαστήριο Old Bailey, ακούστηκε πως ο Αντωνιάδης στοχοποιήθηκε επειδή είχε τσάντα Lacoste και ρολόι Versace, σύμφωνα με το BBC.

Συντετριμμένοι οι γονείς του Έλληνα τουρίστα που σκοτώθηκε σε επίθεση στο ΛονδίνοΟι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, δήλωσαν ότι η «άδικη και απάνθρωπη» απώλεια του γιου τους τούς έχει «συντρίψει».

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που συνέβη αυτό στον Αντώνη μας», ανέφεραν.

«Η δικαιοσύνη είναι σημαντική για τη δικαίωση του παιδιού μας, αλλά και για να μην βρεθούν άλλοι γονείς στη δική μας τραγική θέση».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Αντωνιάδης, υπάλληλος σε τυπογραφείο στην Ελλάδα, είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για διακοπές με δύο φίλους. Το βράδυ της δολοφονίας, είχαν βρεθεί στο συγκεκριμένο κλαμπ και έφυγαν μετά τις 8 το πρωί.

Είχαν καλέσει ταξί για να επιστρέψουν στο σπίτι όπου έμεναν στο New Cross. Ωστόσο, δεν γνώριζαν ότι τους ακολουθούσαν.

Όταν έφτασαν και περπατούσαν προς την είσοδο του σπιτιού, ο Αντωνιάδης δέχθηκε επίθεση από τέσσερις άνδρες με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα, ενώ ένας πέμπτος περίμενε στο αυτοκίνητο για τη διαφυγή.

Ο Έλληνας τουρίστας πάλεψε, χτύπησε έναν από τους δράστες με ένα μπουκάλι, αλλά περικυκλώθηκε, ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε στο στήθος και στον μηρό. Υπέκυψε στα τραύματά του δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου.

Ένταση στο δικαστήριο, γελούσαν οι κατηγορούμενοι

Πριν την ανακοίνωση της ποινής, υπήρξε ένταση στο δικαστήριο όταν ένας άνδρας από το κοινό φώναξε ότι η διαδικασία ήταν «διεφθαρμένη» λέγοντας: «Κρατήστε ψηλά τα κεφάλια σας, μην αφήσετε το σύστημα να σας τσακίσει!» και ακούστηκε γέλιο από τη μεριά των κατηγορούμενων.

Η δικαστής Rebecca Trowler KC προειδοποίησε για περαιτέρω εντάσεις, λέγοντας: «Παρατηρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς -όχι όλοι- γελάτε και δείχνετε πλήρη έλλειψη σεβασμού προς τη διαδικασία και τη ζημιά που προκαλέσατε».

Η δικαστής σημείωσε πως οι δηλώσεις της οικογένειας και των φίλων του θύματος δείχνουν πως ο θάνατος προκάλεσε «αδιανόητη οδύνη».

«Ο Αντώνης, σύμφωνα με όλους, ήταν ένας ευγενικός, στοργικός, αστείος και κοινωνικός νέος, που οι φίλοι του αποκαλούσαν “αληθινό κύριο”», είπε.

«Ήταν βαθιά αγαπητός και ο θάνατός του έχει αφήσει βαρύ πλήγμα στην οικογένεια και τους φίλους του».