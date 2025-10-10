Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 22:00 της Παρασκευής (10/10) στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στo thriassio.gr, ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι η η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Η φωτιά φαίνεται να έχει πάρει διαστάσεις όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, καθώς πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.