Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, ένας 19χρονος Ιρακινός στον σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», κατηγορούμενος για απείθεια απέναντι σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδνη», καθώς ο νεαρός αρνήθηκε να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 19χρονος έρχεται αντιμέτωπος με τις αρχές. Πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί εκ νέου στον ίδιο σταθμό, καθώς φέρεται να επιτέθηκε σε μηχανοδηγό. Επιπλέον, τον περασμένο Αύγουστο είχε επιτεθεί σε τουρίστα στον σταθμό «Νομισματοκοπείο».

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου του 19χρονου. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης είτε όταν το άτομο θεωρείται επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία αποτελεί την Αποφαινόμενη Αρχή.

Βάσει του εδαφίου α’ της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 4939/2022, η Αποφαινόμενη Αρχή μπορεί να ανακαλέσει το καθεστώς ασύλου όταν «ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Σε περίπτωση ανάκλησης του ασύλου, ο αλλοδαπός τίθεται σε διοικητική κράτηση και ξεκινά η διαδικασία επιστροφής του στη χώρα προέλευσης. Μέχρι τότε, διατηρεί καθεστώς προστασίας, ενώ η δικαιοσύνη παραμένει αρμόδια για την εκδίκαση των ποινικών αδικημάτων που του αποδίδονται.

«Το υπουργείο Μετανάστευσης για τον Ιρακινό έχει κινήσει τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου ως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόματη αφαίρεση καθεστώτος ασύλου χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.