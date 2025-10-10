Σήμερα Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου,σύμφωνα με το εορτολόγιοτιμάται ημνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης,

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή,

Λαμπία, Λάμπω.

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια

Τα αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (296 μ.Χ.).

Ο διωγμός κατά των χριστιανών ήταν σκληρός και ανελέητος. Γι’ αυτό, ο Ευλάμπιος και η αδελφή του Ευλαμπία κρύβονταν μαζί με άλλους χριστιανούς στο βουνό. Εκεί, ζούσαν καλλιεργώντας την προσευχή και τη μελέτη των Ιερών Γραφών.

Κάποια μέρα, ο Ευλάμπιος πήγε στη Νικομήδεια να προμηθευθεί τροφές. Αλλά οι ειδωλολάτρες τον αναγνώρισαν και αμέσως τον συνέλαβαν. Βέβαια, στην ερώτηση του βασιλιά αν πιστεύει στο Χριστό, ομολόγησε φανερά ότι είναι χριστιανός, οπότε τον έβαλαν μέσα σε ειδωλολατρικό ναό για να θυσιάσει με τη βία. Ο Ευλάμπιος, όμως, δια της προσευχής συνέτριψε το είδωλο του θεού Άρη. Και ενώ άρχισαν να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, όρμησε η αδελφή του Ευλαμπία, και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε το Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της.

Τότε έβαλαν και τους δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό. Αλλά δια θαύματος αυτοί δροσίζονταν, και έτσι βγήκαν σώοι και αβλαβείς. Αυτό έκανε να πιστέψουν στο Χριστό 200 ειδωλολάτρες, οι όποιοι μαζί με τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία αποκεφαλίστηκαν υπέρ της αλήθειας του Κυρίου.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής.

Ανατολή ήλιου: 07:29 – Δύση ήλιου: 18:55

Σελήνη 18.5 ημερών