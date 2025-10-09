Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ευρείας κλίμακας επιχείρηση των αρχών, που οδήγησε στη σύλληψη δεκάδων καλλιτεχνών με την κατηγορία της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν γνωστά πρόσωπα της τουρκικής showbiz — ηθοποιοί, τραγουδιστές και influencers — οι οποίοι προσήχθησαν στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών. Μεταξύ των προσαχθέντων περιλαμβάνεται η τραγουδίστρια Χαντισέ, που είχε εκπροσωπήσει την Τουρκία στη Eurovision το 2009, καθώς και η δημοφιλής καλλιτέχνις Ιρέμ Ντεριτσί.

Οι 19 από τους προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να κριθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Η Χαντισέ, στην κατάθεσή της, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέβηκε κανονικά στη σκηνή για τη συναυλία της στην Άγκυρα.

«Δεν καπνίζω καν. Είμαι εντελώς “καθαρή”. Η σημερινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη για εμένα. Δυσκολεύτηκα πολύ για να μιλήσω γι’ αυτό. Τώρα όμως στέκομαι μπροστά σας και χαμογελάω. Είμαι μία γυναίκα που έχω φτάσει ως εδώ χάρη στις δυνατότητές μου», είπε η τραγουδίστρια. Από την πλευρά της, η Ιρέμ Ντεριτσί τόνισε ότι είναι αθώα και πως δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες.

«Αν χρειαστεί θα πάω από γειτονιά σε γειτονιά για να μοιραστώ τα “καθαρά” αποτελέσματα με όλο τον κόσμο. Σήμερα αυτό είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Όταν βγουν τα αποτελέσματα θα τα κολλήσω έτσι. Είμαι τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου», είπε η Ντεριτσί. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη.

Την ίδια ώρα, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τζουμχουριέτ αποκάλυψε ότι αρκετοί από τους καλλιτέχνες που συνελήφθησαν είχαν εκφράσει δημοσίως τη στήριξή τους προς τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου — γεγονός που προκαλεί πρόσθετες πολιτικές αντιδράσεις, ειδικά μετά τη δική του σύλληψη, που είχε οδηγήσει σε μαζικές διαδηλώσεις.