​Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα, πρώτος σκόρερ της βραζιλιάνικης ομάδας και μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μιρασόλ, που έληξε με ήττα 1-0 για τη Γκρέμιο στο “Arena”

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τα χειρότερα: ρήξη αχίλλειου τένοντα, ένας από τους πιο επίπονους και μακροχρόνιους τραυματισμούς για έναν ποδοσφαιριστή.

Η Γκρέμιο ανακοίνωσε επίσημα πως ο Μπρέιθγουεϊτ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία για την περίοδο αποκατάστασης.

Αν και δεν δόθηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα επιστροφής, το πρωτόκολλο για τέτοιους τραυματισμούς προβλέπει τουλάχιστον έξι εβδομάδες ακινητοποίησης χωρίς στήριξη του ποδιού, πριν ακολουθήσει η απαιτητική φάση της φυσικοθεραπείας. Συνολικά, η επιστροφή στη δράση εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει από πέντε έως και δώδεκα μήνες!

Ο 33χρονος επιθετικός είχε αποδειχθεί κομβικός για τη Γκρέμιο, καθώς μέτρησε 15 γκολ σε 35 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αποτελώντας τον πιο παραγωγικό παίκτη της ομάδας. Η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την επιθετική λειτουργία των Βραζιλιάνων στους τελευταίους μήνες της χρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπρέιθγουεϊτ είχε απασχολήσει έντονα και τον ΠΑΟΚ, σε δύο από τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, βλέποντας σε εκείνον μια έμπειρη και αξιόπιστη λύση για την κορυφή της επίθεσης.

Ωστόσο, ο Δανός κατέληξε τελικά στη Βραζιλία, επιλέγοντας το πρότζεκτ της Γκρέμιο, όπου και βρήκε ξανά ρυθμό και αυτοπεποίθηση — μέχρι τον άτυχο τραυματισμό του που βάζει άδοξο φινάλε στη φετινή του πορεία.

​