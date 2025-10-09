Η Γκουίνεθ Πάλτροου, γνωστή τόσο για τον ρόλο της στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Shakespeare in Love όσο και για τη μακρόχρονη παρουσία της στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (UCM) ως Πέπερ Ποτς, προκάλεσε αίσθηση αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο άβολο φιλί της κινηματογραφικής της καριέρας. Μιλώντας στο podcast “Goop” μαζί με την επίσης ηθοποιό Κέιτ Χάντσον, η Πάλτροου αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο εμβληματικός Iron Man και συμπρωταγωνιστής της στις ταινίες της Marvel, ήταν «η χειρότερη εμπειρία φιλιού». «Όταν τον φίλησα, σκέφτηκα: “Μην τρελαθώ τώρα… είναι σαν να φιλώ τον αδελφό μου”», είπε γελώντας η ηθοποιός.

Η αποκάλυψη ξάφνιασε πολλούς θαυμαστές, καθώς στη μεγάλη οθόνη οι δύο ηθοποιοί θεωρούνται ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του κινηματογραφικού σύμπαντος των υπερηρώων. Όμως, όπως εξήγησε η Πάλτροου, η στενή φιλία που έχουν εκτός πλατό έκανε τις σκηνές αυτές περισσότερο περίεργες παρά ρομαντικές. Η ίδια η Χάντσον δεν δίστασε να συμμετάσχει στη συζήτηση, αποκαλύπτοντας ότι ο δική της χειρότερη εμπειρία φιλιού ήταν με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στις ταινίες Πώς να χωρίσεις έναν άντρα σε 10 μέρες και Οι τρελοί… για το χρυσάφι: «Κάθε φορά που φιλιόμασταν, κάτι συνέβαινε — ιδρώτας, μύξες, ατυχήματα… Στην τελευταία σκηνή, μετά από το αεροπορικό δυστύχημα, είχε το πρόσωπό του γεμάτο μύξες!», είπε γελώντας η ηθοποιός.

Ο Ντάουνι Τζούνιορ είχε αναφερθεί στο ίδιο θέμα ήδη από το 2010, λέγοντας στο People ότι η Πάλτροου του είχε πει πως «δεν ένιωθε καλά» στα φιλιά τους. «Της είπα: ‘Κοίτα, είμαστε φίλοι. Θα ήταν πολύ πιο περίεργο αν με έβρισκες σέξι την ώρα του γυρίσματος!’», είχε πει τότε ο ηθοποιός με το γνωστό του χιούμορ. Παρά την έλλειψη χημείας στις ρομαντικές τους σκηνές, οι δύο παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και έχουν μοιραστεί μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές του κινηματογραφικού “Iron Man” και των “Avengers”. Όπως φαίνεται, όμως, η φιλία τους είναι τόσο δυνατή… που δεν χωρά ούτε ένα αληθοφανές φιλί.