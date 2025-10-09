Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μετά τον Τσίπρα έρχεται ο Σαμαράς

Κόβει τις γέφυρες

•Ο πρώην πρωθυπουργός µε µία κίνηση έστειλε µήνυµα για εξελίξεις και στον δεξιό χώρο

•Γιατί επέλεξε να µην πάει χθες σε εκδήλωση όπου θα ήταν ο Μητσοτάκης

•Τι προαναγγέλλουν οι εξηγήσεις που έδωσε για την απουσία του

•Πώς σχολιάζει το Μαξίµου

•Πώς αντέδρασε ο Κ. Καραµανλής όταν είδε τον Πρωθυπουργό

Διαβάστε επίσης

ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 2 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

• Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

• Τι πρέπει να ξέρουν για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους

• Τι ισχύει για τη µεταβίβαση αλλά και τη διεκδίκηση αυτών των εκτάσεων