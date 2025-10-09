Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Μετά τον Τσίπρα έρχεται ο Σαμαράς
Κόβει τις γέφυρες
•Ο πρώην πρωθυπουργός µε µία κίνηση έστειλε µήνυµα για εξελίξεις και στον δεξιό χώρο
•Γιατί επέλεξε να µην πάει χθες σε εκδήλωση όπου θα ήταν ο Μητσοτάκης
•Τι προαναγγέλλουν οι εξηγήσεις που έδωσε για την απουσία του
•Πώς σχολιάζει το Μαξίµου
•Πώς αντέδρασε ο Κ. Καραµανλής όταν είδε τον Πρωθυπουργό
Διαβάστε επίσης
ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 2 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
• Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
• Τι πρέπει να ξέρουν για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους
• Τι ισχύει για τη µεταβίβαση αλλά και τη διεκδίκηση αυτών των εκτάσεων