Ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα παραμείνει η πλατφόρμα για τις εγγραφές των αθλητών στον καθιερωμένο Αγώνας Μνήμης, «NEASMYRNI HISTRORICAL RUN 2025» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Το αθλητικό γεγονός της Νέας Σμύρνης αυτή την χρονιά είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Οι διαδρομές του “NEA SMYRNI HISTRORICAL RUN 2025” θα είναι των 2,5 ,των 5 και των 10 χιλιομέτρων. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν μπροστά από τα συμβολικά σημεία της πόλης που την συνδέουν με την Ιστορία και τις Μνήμες της, την Αγία Φωτεινή, τον Πανιώνιο, την Εστία, την Πλατεία Μικρασιατικής Μνημοσύνης και τον Ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η συμμετοχή θα είναι 9 ευρώ.

Στο κόστος περιλαμβάνεται αναμνηστική τσάντα, αριθμός με το ονοματεπώνυμο των αθλητών, t-shirt του αγώνα, τσιπάκι χρονομέτρησης και αναμνηστικό μετάλλιο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε πλήρες φωτογραφικό υλικό του αγώνα, μέσω του website του Δήμου. Οι δρομείς των 5 και των 10 χιλιομέτρων θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τη βεβαίωση συμμετοχής τους στον Αγώνα.

Για τους μαθητές των σχολείων της Νέας Σμύρνης και των παιδιών των ωφελούμενων οικογενειών των Κοινωνικών Προγραμμάτων του Δήμου, η συμμετοχή είναι δωρεάν.