Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, η διαδικασία αποχώρησης των εργαζομένων μπαίνει σε μια ψηφιακή εποχή. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», οι δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης γίνονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με στόχο την απλούστευση, την τυποποίηση και τη διαφάνεια των εργασιακών διαδικασιών. Οι αλλαγές αφαιρούν την υποχρέωση φυσικής συνυπογραφής από τον εργοδότη, καθιστώντας τον εργαζόμενο μονομερή φορέα της απόφασής του, ενώ παράλληλα παρέχουν ασφαλή ταυτοποίηση και ακριβή καταγραφή των κινήσεων στο σύστημα.

Ψηφιακή κατάργηση της υπογραφής εργοδότη

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, τροποποιείται το άρθρο 330 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου. Η διαδικασία αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με αντικατάσταση της λέξης «έντυπα» από τη λέξη «δηλώσεις». Η υποβολή πραγματοποιείται χωρίς έντυπα έγγραφα, και η ταυτοποίηση του εργαζομένου εξασφαλίζεται μέσω των ατομικών κωδικών πρόσβασης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του, χωρίς παρέμβαση του εργοδότη, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα. Η δήλωση συνοδεύεται είτε από σαρωμένο έγγραφο με χειρόγραφη υπογραφή, είτε από ψηφιακά βεβαιωμένη υπογραφή μέσω gov.gr, με πλήρη νομική ισχύ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών από τον εργοδότη, η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία. Οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας.

Νέα ρύθμιση για τεκμήριο οικειοθελούς αποχώρησης

Το νομοσχέδιο καθορίζει επίσης το χρονικό διάστημα απουσίας που θεωρείται τεκμήριο οικειοθελούς αποχώρησης. Αδικαιολόγητη απουσία για περισσότερες από τρεις εργάσιμες ημέρες δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να προβεί σε όχληση προς τον εργαζόμενο. Αν η απουσία συνεχιστεί για ακόμη δύο εργάσιμες ημέρες χωρίς ανταπόκριση, ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει την αποχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ χωρίς υπογραφή του εργαζομένου.

Η όχληση δηλώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη και γνωστοποιείται αυτόματα στον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής «MyErgani», εάν είναι εγκατεστημένη στο κινητό του. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης από τον εργοδότη παρατείνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος απουσίας.

Ανησυχίες συνδικαλιστών

Παρά τα θετικά της ψηφιοποίησης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις. Υποστηρίζουν ότι η κατάργηση της συνυπογραφής του εργοδότη αφαιρεί ένα κρίσιμο επίπεδο ελέγχου και διασφάλισης για τον εργαζόμενο.

«Αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία ή επιβεβαίωση από την επιχείρηση, ποιος εγγυάται ότι δεν θα καταχωρηθούν “εικονικές” παραιτήσεις;» διερωτώνται εκπρόσωποι εργατικών κέντρων, κάνοντας λόγο για “ψηφιακή αυθαιρεσία”.