Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover (JLR) επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή σε ορισμένες από τις μονάδες παραγωγής της θα ξαναρχίσει την Τετάρτη, καθώς συνεχίζει να ανακάμπτει από μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση.

Οι γραμμές παραγωγής της έχουν σταματήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά την επίθεση. Η σταδιακή επιστροφή του προσωπικού θα ξεκινήσει σε ορισμένες εγκαταστάσεις στα Δυτικά Μίντλαντς και στο Μέρσεϊσαϊντ.

Η JLR ανακοίνωσε επίσης ένα πρόγραμμα για την επιτάχυνση των πληρωμών προς τους άμεσους προμηθευτές της, ορισμένοι από τους οποίους είχαν απολύσει εργαζομένους μετά τη μείωση των εσόδων τους μετά την επίθεση στο κυβερνοεπίθεση.Η JLR αναφέρει ότι η σταδιακή επανεκκίνηση θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο κινητήρων του Γουλβερχάμπτον και στο κέντρο συναρμολόγησης μπαταριών στο Χαμς Χολ.

Oι πωλήσεις -μειώθηκαν κατά 24,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 17,1%.