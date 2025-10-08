Την εξουσία να καταρρίπτει drones, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα αποκτήσει σύντομα η αστυνομία στη Γερμανία. Αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια του Μονάχου και του Αμβούργου.

Αξιοποιώντας και νέα, υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα, στο εξής η ομοσπονδιακή αστυνομία στη Γερμανία «θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα για την άμυνα κατά των drones», όπως αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη (08.10.2025).

‼️🇩🇪Munich Airport in Germany was forced to close overnight after and wave of drone sightings. According esumea ed operations oper to the airport, a total of 17 flights were grounded, affecting nearly 3,000. pic.twitter.com/k92jWr3S33 — Defense Intelligence (@DI313_) October 3, 2025

Σε αυτό το πλαίσιο, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα «να χρησιμοποιεί φυσικά μέσα και να ελέγχει την αναχαίτιση και την κατάρριψή τους», δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ο ίδιος διευκρίνισε μάλιστα ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα χρησιμοποιηθούν υπερσύγχρονα τεχνικά μέσα, όπως ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί και παρεμβολές GPS, οι οποίες θα διακόπτουν τη σύνδεση του drone με τον χειριστή του.