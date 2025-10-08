Για τέταρτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, για τα όσα συνέβησαν στο νησί της Μυκόνου τον Αύγουστο του 2020. Η δίκη μεταφέρθηκε για το Μάρτιο του 2026.

Ο Άγγλος είχε καταδικαστεί σε 21 μήνες φυλάκιση με αναστολή, όμως αυτό είχε ακυρωθεί αμέσως έπειτα από έφεση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Ο Μαγκουάιρ είχε επιτεθεί σε αστυνομικό και μάλιστα είχε επιχειρήσει να δωροδοκήσει τις Αρχές, ύστερα από επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών του.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η δίκη αναβλήθηκε, μετά τον Μάιο του 2023, τον Φεβρουάριο του 2024 και το Μάρτιο του 2025.

Αξίζει να αναφερθεί πως αν το δικαστήριο δεν λάβει μία τελική απόφαση μέχρι το 2028, δηλαδή 8 χρόνια μετά το συμβάν, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο το παράπτωμα παραγράφεται.