Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να αντικαταστήσει τους ελέγχους των διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης συνόρων.

Αυστραλοί και πολίτες χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου – εξόδου (EES) από τις 12 Οκτωβρίου κι ενώ μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αρχή, στο τέλος όλoι θα εξυπηρετούνται μέσα από μια βελτιστοποιημένη διαδικασία.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο σύστημα.

1. Τι αλλάζει με το νέο σύστημα στην Ευρώπη;

Όσοι πολίτες χωρών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταξιδεύουν στην Ζώνη του Σένγκεν( 29 χώρες, αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Ελβετία, την Νορβηγία, το Λίχτενσταϊν και την Ισλανδία), θα εισέρχονται με την χρήση του νέου συστήματος.

Ωστόσο, η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν την μη αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου για τους ταξιδιώτες, ενώ στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η χώρα δεν ανήκει σε αυτές της Ζώνης Σένγκεν.

Πλέον, σε αυτές τις χώρες, θα καταγράφονται τα πρόσωπα, τα αποτυπώματα και οι ημερομηνίες εισόδου κι εξόδου από αυτές.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα, που καταγράφει το πότε έρχονται στην και φεύγουν από την χώρα, επισπεύδοντας τους ελέγχους στα σύνορα και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του προσωπικού», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παράλληλα, στόχος είναι να αποτραπεί η λαθρομετανάστευση και να δοθεί στις Αρχές μεγαλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες των ταξιδιωτών, το οποίο θα μειώσει τους κινδύνους ασφαλείας.

2. Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του;

Αν και η έναρξη της λειτουργίας του θα γίνει μεθαύριο το Σαββατοκύριακο, οι αλλαγές θα είναι σταδιακές, με την πλήρη λειτουργία του συστήματος να έχει επιτευχθεί έως τις 10 Απριλίου του 2026.

3. Ποιους θα αφορά αυτή η αλλαγή;

Όποιοι ταξιδεύουν σε χώρες της Ζώνης του Σένγκεν χωρίς διαβατήριο κράτους – μέλους της Ε.Ε. για μικρό χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο σύστημα δωρεάν.

Ως μικρό χρονικό διάστημα εννοείται μια περίοδος 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Αυτό το χρονικό διάστημα υπολογίζεται ως μία μόνο περίδοος για όλες τις χώρες της Ευρώπης, που χρησιμοποιούν το EES.

Αν οι ταξιδιώτες επιλέξουν το διαθέσιμο σύστημα αυτοεξυπηρέτησης στον προορισμό τους ή αν παρέχεται από τις χώρες, στις οποίες ταξιδεύουν, μια σχετική εφαρμογή για τα κινητά τους τηλέφωνα, το πέρασμα των συνόρων θα γίνει πιο γρήγορα.

4. Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες;

Μόλις φτάσουν στον προορισμό τους, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του συστήματος, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν στο σύστημα για τρία χρόνια, έτσι ώστε μόνο τα αποτυπώματα ή οι φωτογραφίερς να επαναχρησιμοποιηθούν για την είσοδό τους.

Ωστόσο, ο ιστότοπος “Smarttraveller” της κυβέρνησης της Αυστραλίας προειδοποιεί ότι η έναρξη της λειτουργίας ίσως προκαλέσει καθυστερήσεις: «Η διαδικασία της εγγραφής θα πάρει μόνο μερικά λεπτά, αλλά όταν αρχίσει η λειτουργία του συστήματος, ίσως χρειαστεί να περίμενετε σε μεγάλες ουρές.

5. Σκοπεύετε να μείνετε για περισσότερες από 180 ημέρες;

Η Αυστραλία έχει κάνει συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της άδειας εισόδου με αρκετές χώρες της Ζώνης του Σένγκεν, περιλαμβανομένων της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Έτσι, αν κάποιος σκοπεύει να μείνει για περισσότερο χρονικό διάστημα, οφείλει να μάθει περισσότερα γι’ αυτές τις συμφωνίες και τι νομική κάλυψη του εξασφαλίζουν.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα “The Guardian’