Ο αρχηγός-σύμβολο του Δικεφάλου μίλησε στην ΕΡΤ News για τη μετάβαση στη νέα του ζωή, τις δυσκολίες που βιώνει, αλλά και για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας.

«Ακόμα ψάχνω τα πατήματά μου. Δεν είναι εύκολο να βγαίνεις εκτός… θέσης μετά από τόσα χρόνια. Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ απ’ όποιο πόστο μπορώ. Το ποδόσφαιρο το αγαπώ πολύ, και δεν είναι απλό να το αφήνεις πίσω σου», είπε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με ειλικρίνεια τη δυσκολία προσαρμογής μετά το τέλος της ενεργού δράσης.

Aναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη του ο Αντρέ Βιεϊρίνια:

Κάποιες φορές σκέφτομαι να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου και λέω να εξαφανιστώ για λίγο, αλλά άλλες φορές είμαι μαζί με τα παιδιά στην ομάδα και λέω ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από το ποδόσφαιρο. Το άγχος ειναι το χειρότερο. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τα παιδιά όπως μπορώ, το άγχος ειναι πολύ μεγάλο για μενα, δεν περίμενα να ειναι έτσι. Δεν με βλέπω να ειμαι προπονητής τα επόμενα χρόνια.

Γράφτηκα στην σχολή και περιμένω να με δεχτούν για να πάρω το δίπλωμα προπονητικής το πρώτο. Κάθε μέρα μαθαίνεις στο ποδόσφαιρο, αλλά με άλλα μάτια βλέπεις ως ποδοσφαιριστής και με άλλα ως προπονητής ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Πλέον δεν ειμαι παίκτης αλλά βλέπω ακόμα ως ποδοσφαιριστής και για αυτό θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ αλλά και τον εαυτό μου.

Ότι έκανα ως παίκτης αλλά και ότι έκανα στην ζωή μου, το έκανα με πάθος. Την οικογένεια μου την αγαπάω περισσότερο από το ποδόσφαιρο, αλλά για πολλά χρόνια όλη μου η αγάπη ηταν το ποδόσφαιρο. Πάντα ήθελα να δώσω το 100%, ακόμα και όταν έβλεπα το ποδόσφαιρο αρχικά ως διασκέδαση, πριν γίνω επαγγελματίας. Έτσι θέλω να συνεχίσω με πάθος και την επόμενη μέρα στο άθλημα για μένα».

Για το αν αισθάνεται αυτό το άγχος επειδή δεν εξαρτώνται από τον ίδιο όπως όταν έπαιζε: «Ως παίκτης πάντα υπάρχει άγχος, αλλά πάντα έχει τον έλεγχο του δικου σου άγχους. Απο την στιγμή που είσαι έξω και δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, σε πιάνει ένα μεγαλύτερο άγχος. Είναι δύσκολο να πας απο την μια κατάσταση στην άλλη».

Για το δύσκολο διάστημα που πέρασε ο ΠΑΟΚ με τα πέντε χωρίς νίκη: «Δεν ήμασταν στην καλύτερη περίοδο. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από τέτοιες περιόδους. Η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση ηταν χαμηλά για όλα τα παιχνίδια. Στην Τρίπολη κερδίζαμε 3-1 και δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο, ένα παιχνίδι που φάνηκε πως δεν έχουμε ψυχολογία. Οι παίκτες κάθε μέρα το έψαχναν και δούλευαν. Πήραμε μια σπουδαία νίκη σε ένα ντερμπι και η ομάδα θα ξανακερδίσει την χαμένη της ψυχολογία. Κάθε χρόνο υπάρχουν διαστήματα που δεν σου βγαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δουλειά ή δεν θέλουν να κερδίσουν οι παίκτες. Οι πρώτοι που θέλουν να κερδίζουν τα παιχνίδια ειναι οι παίκτες, επειδή υπάρχουν πάντα τα συμβόλαια, οι μεταγραφές και όλα αυτά. Η έλλειψη των αποτελεσμάτων μας έκανε ως ομάδα να χάσουμε αυτοπεποίθηση και δεν υπάρχει καλύτερο boost το να κερδίσεις ένα ντέρμπι και κυρίως απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός.

Είναι έργο Λουτσέσκου γιατί ειναι ο προπονητής, είναι έργο των παικτών, είναι έργο όλων όσων είναι μέσα στην ομάδα. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία του ΠΑΟΚ ότι ναι επιτρέπεται να πέσεις, αλλά πρέπει να σηκωθείς. Έχουμε ζήσει καλές και άσχημες στιγμές και στις άσχημες στιγμές πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αυτό μετράει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, είναι μονόδρομος αυτό».

Για την σεζόν των 100 ετών και για τους στόχους: «Είναι ένα κίνητρο παραπάνω για να διεκδικήσουμε τους τίτλους. Όσοι δουλεύουμε στον ΠΑΟΚ θέλουμε κάθε χρόνο να παίρνουμε τίτλους. Για να γράψουμε ιστορία και να πάρουμε τον τίτλο στην σεζόν των 100 ετών, πρέπει να τα δώσουμε όλα. Δεν παίζουμε μόνοι μας και το πρωτάθλημα θα ειναι δύσκολο. Έχουμε και την Ευρώπη και το Κύπελλο, αλλά ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, αυτό ειναι ξεκάθαρο».

Για τους ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα: «Και οι αντίπαλοι και αυτοί δεν έχουν περάσει καλά ή δεν φαίνεται να περνάνε καλά. Όλες οι ομάδες είναι σχεδόν απίθανο να κάνουν μια τελεια χρονιά. Ειναι ακόμα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Η ιστορία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι ο τίτλος θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αυτός που θα έχει τις περισσότερες καλές στιγμές και τις λιγότερες κακές θα ειναι φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είμαι σίγουρος ο τίτλος θα κριθεί στα πλέι οφ».

Για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και την επικείμενη έλευση του Ζαφείρη τον Ιανουάριο: «Σίγουρα θα αλλάξει κάτι, γιατί αλλιώς δεν θα μπαίναμε σε διαδικασία να τον αποκτήσουμε! Ειναι μια μεταγραφή για να μας κάνει πιο δυνατούς σε κάποιο κομμάτι στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι ειναι ένας φοβερός παίκτης! Τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ καλό παιδί και δουλευταράς. Θα έρθει να μας βοηθήσει, να μας δώσει κάτι καινούργιο, να μας δώσει πράγματα που μας λείπουν. Τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα και παίζουν στην θέση του κάνουν ότι μπορούν για να δυσκολέψουν τον Λουτσέσκου για να βγάλει την ενδεκάδα».

Για την παραμονή του Κωνσταντέλια στην ομάδα και ήταν το πιο ισχυρό μήνυμα το καλοκαίρι από πλευράς Σαββιδη: «Τώρα έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει, αλλά και την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά πάρέμεινε. Το μήνυμα που έχει περάσει σε όλους ο πρόεδρος ειναι οτι δεν κοιτάει το κόστος και θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει τους καλύτερους. Ο κ. Ιβάν Σαββίδης ότι μπορεί να κάνει το κάνει. Δεν ειναι εύκολο για ελληνική ομάδα να απορρίψει 20.000.000 ευρώ, δεν συμβαίνουν αυτά κάθε μέρα. Το καλοκαίρι έφερε παίκτες με εμπειρία, παίκτες που έχουν παίξει Τσάμπιονς Λιγκ και παιδιά με καλά χαρακτηριστικά όπως ο Γιακουμάκης».

Για τις μεγάλες του στιγμές στην καριέρα του: «Η μεγαλύτερη ειναι στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό την χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα την σεζόν 2018-19 που μπήκα στο γήπεδο ενώ ημουν τραυματίας, με την κόρη μου που ήρθε και με φίλησε. Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά και ήρθε η κόρη μου να πει να προσέχω, ενώ είχα ήδη ένα διαλυμένο γόνατο. Αν ήταν τόσο εύκολο θα γινόμασταν όλοι ποδοσφαιριστές!

Από τα 10 μου μέχρι τα 39 μου που τελείωσα την καριέρα μου δεν είχα διακοπές, δεν είχα ξενύχτια, δεν είχα… χαμπουργκέρ ή πίτσες, ενώ όλοι οι άλλοι μπορούσαν να τα έχουν. Υπάρχει άγχος, υπάρχουν κριτικές, σχολιασμοί που έχεις να περάσεις εσύ και οικογένεια σου, που δεν μπορεί να τα αντέξει ο καθένας.

Το EURO είναι η δεύτερη πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα μου. Μετά το 2004 που με… βάλατε να κλαίω. Πήρατε εσεις το 2004, πήραμε εμείς το 2016 και τώρα είμαστε εντάξει! Τους τίτλους που πήρα με την Βόλφσμπουργκ, το Κύπελλο και το Σουπερ Καπ».

Για το αν μιλάει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Μιλάμε με κοινούς φίλους, αλλά όχι απευθείας με τον Κριστιάνο».

Για την Εθνική και την πορεία της στα προκριματικά στο Μουντιάλ: «Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν δείξει πως ειναι ικανά για όλα. Ήταν μια κακή στιγμή με την Δανία. Υπάρχει η ποιότητα για να κερδίσουν την Σκωτία και να κάνουν ένα βήμα πρόκρισης».

Για τα νέα παιδιά – ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Όχι απλά έχει μια ενδεκάδα, έχει δυο ενδεκάδες η Εθνική. Η δουλειά που γινεται με το προπονητικό κέντρο της Εθνικής, με τον κ. Γκαγκάτση και με τον κ. Γιοβάνοβιτς. Θεωρώ ότι αυτό το γκρουπ μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα. Η ομοσπονδία επενδύει στο μέλλον και στα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνέχεια».

Για τα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και το πως τους έχει ζήσει: «Όλα τα παιδιά… Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, Τζίμας, Μιχαηλίδης, εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε και προσπαθουσαμε να τους έχουμε με τα ποδαράκια τους στην γη. Άρχισαν πολύ νωρίς και εγώ δεν είχα συνηθίσει στην εποχή μου».

Για τα ντοκιμαντέρ προς τιμήν του μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση: «Να ευχαριστήσω πολύ την γυναίκα μου την Βάσω που ήταν μαζί μου αυτά τα χρόνια που ημουν στον ΠΑΟΚ. Από την ημέρα που έφυγα μέχρι που γύρισα και μέχρι που σταμάτησα. Που ήταν κοντά μου στα εύκολα και στα δύσκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα. Να ευχαρίστησω την οικογένεια Σαββίδη που μου άνοιξε την πόρτα να επιστρέψω στην ομάδα που αγάπησα και που αγαπάω. Με έφεραν πίσω και με βοήθησαν να κρατήσω την υπόσχεση μου όταν έφυγα το 2011 ότι θα γυρίσω για να πάρω τίτλους και το καταφέραμε μαζί».