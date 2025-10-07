Έξι από τους 13 Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν στον Έβρο κρίθηκαν προφυλακιστέοι για παράνομη είσοδο και μεταφορά οπλισμού, ενώ οι υπόλοιποι συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο.

Πιο αναλυτικά

Έξι Τούρκοι υπήκοοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους, σύμφωνα με απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, σχετικά με την υπόθεση παράνομης εισόδου και μεταφοράς οπλισμού στον Έβρο.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στις 3 Οκτωβρίου στην περιοχή του Σουφλίου, έχοντας στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, τα οποία μετέφεραν μέσα σε βαλίτσες και σάκους.

Σύμφωνα με δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, το κατηγορητήριο αφορά παραβάσεις για παράνομη είσοδο στη χώρα, καθώς και για εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων.

Οι έξι προφυλακισθέντες αρνήθηκαν κάθε γνώση σχετικά με την ύπαρξη του οπλισμού στις αποσκευές τους, υποστηρίζοντας άγνοια για το περιεχόμενο των βαλιτσών.

Οι υπόλοιποι επτά συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες.