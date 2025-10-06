Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο 37χρονος Βραζιλιάνος έδωσε ξανά το παράδειγμα. Με το γκολ του στο 63’, άναψε τη σπίθα της μεγάλης ανατροπής του ΠΑΟΚ, σε μια βραδιά που η Τούμπα έζησε στιγμές έντασης, πίστης και υπερηφάνειας.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Τάισον έδειξε στιγμιαία απογοήτευση φεύγοντας από το γήπεδο — ένα καθαρά ανθρώπινο ξέσπασμα ενός ποδοσφαιριστή που ήθελε να συνεχίσει να μάχεται. Η εικόνα αυτή στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει σχόλια και ερμηνείες στα social media, κάτι που ο ίδιος δεν άφησε αναπάντητο.

Με μια λιτή αλλά απολύτως ειλικρινή ανάρτηση, ο Τάισον έβαλε τα πράγματα στη θέση τους:«Εντάσεις υπάρχουν σε κάθε οικογένεια! Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον σέβομαι πολύ! Μην δημιουργείτε προβλήματα. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο», έγραψε, αναφερόμενος φυσικά στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μέσα σε λίγες λέξεις, ο Βραζιλιάνος κατάφερε να εκφράσει όσα ακριβώς χαρακτηρίζουν αυτόν τον ΠΑΟΚ: πάθος, ενότητα, και απόλυτη προσήλωση στο κοινό καλό. Ο Τάισον δεν είναι απλώς ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Δικεφάλου απέναντι στον Ολυμπιακό· είναι ένας ζωντανός καθρέφτης του πνεύματος που ο Λουτσέσκου προσπαθεί να εμφυσήσει στην ομάδα του — αυτής της οικογένειας που μέσα από τις εντάσεις της, ξαναβρίσκει τη δύναμη να σηκώνεται και να κερδίζει.

Δείτε το σχόλιο του Τάισον: