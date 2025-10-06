Ο Aντώνης Τσιφτσής βγαίνοντας από τα αποδυτήρια για την επανέναρξη του ματς, ενημερώθηκε ξαφνικά: «Ετοιμάσου γιατί κάτι έπαθε ο Γίρι».

Όπως δήλωσε, δεν γνώριζε την ακριβή φύση του προβλήματος του Τσέχου κίπερ, αλλά παρέμεινε συγκεντρωμένος στην αποστολή του, κάτι που κάνει πάντα, ακόμα και όταν είναι τρίτος στην ιεραρχία.

Η αλλαγή ήταν τόσο γρήγορη που, όπως αναφέρεται, ο Ντέγιαν Λόβρεν δήλωσε αργότερα πως δεν την είχε αντιληφθεί και βλέποντας τον Τσιφτσή στην εστία αιφνιδιάστηκε.

Ο Τσιφτσής στάθηκε στην τεράστια σημασία της νίκης για την ψυχοσύνθεση της ομάδας, ειδικά μετά τις πρόσφατες δυσκολίες. Τόνισε ότι η νίκη ήταν αναγκαία «πιο πολύ για ψυχολογική υποστήριξη», καθώς αγωνιστικά η ομάδα δεν ήταν άσχημη, απλώς δεν κατάφερνε να σκοράρει.

Όλοι οι παίκτες είχαν συμφωνήσει πριν το ματς ότι «πρέπει να τα δώσουμε όλα, να μπούμε στο γήπεδο και να φύγουμε… άδειοι». Χαρακτήρισε τη νίκη σε ντέρμπι ως «τεράστιο boost» για τη δύσκολη συνέχεια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη μετά και τη διακοπή.

Ανησυχία για τον Παβλένκα

Όσον αφορά τον Γίρι Παβλένκα, υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ λόγω των ενοχλήσεων στον προσαγωγό που τον ανάγκασαν να βγει στο ημίχρονο.

Η κατάσταση της υγείας του Τσέχου τερματοφύλακα αναμένεται να ξεκαθαρίσει την Τρίτη (7/10), μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

