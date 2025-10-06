Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η είδηση ότι ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από την υψηλή γέφυρα το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το evima.gr, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από την γέφυρα στο χερσαίο τμήμα κάτω από αυτήν και όχι στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν μετά από τηλεφώνημα πολίτη ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο και παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σε βίντεο που ανήρτησε η ιστοσελίδα, διακρίνονται στο σημείο περιπολικά της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.