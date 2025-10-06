Το Πρόγραμμα Επενδυτικής Ετοιμότητας (Investment Readiness Programme – IRP) αποτελεί στρατηγικό πρόγραμμα του δικτύου EUREKA και τμήμα της Ευρωπαϊκής συγχρηματοδοτούμενης από τον Ορίζοντα Ευρώπη Σύμπραξης «Innovative SMEs» και σκοπός του είναι η παροχή βοήθειας προς νεοφυείς επιχειρήσεις, στην προσέγγιση μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και τη διευκόλυνση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώνονται διαδικτυακές συναντήσεις, κατά τις οποίες μία – διαφορετική κάθε φορά – μεγάλη εταιρεία παρουσιάζει τις δραστηριότητές της και θέτει μία ειδική πρόκληση προς τις συμμετέχουσες start-up εταιρείες. Οι start-up εταιρείες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους επί της πρόκλησης προς την πολυεθνική εταιρεία, η οποία επιλέγει ορισμένες εξ αυτών και διερευνά κατόπιν κατ’ ιδίαν συναντήσεων δυνατότητες πιθανής συνεργασίας. Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι ανοιχτή μόνο σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε κράτη-μέλη του EUREKA, όπως η Ελλάδα, η οποία αποτελεί ιδρυτικό μέλος από το 1985.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ενημερώνει η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με ανάρτησή της στην ηλεκτρονική σελίδα της, τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις για την παρουσίαση των κάτωθι εταιρειών:

– MC Corporate – 7 Οκτωβρίου 2025

Η εταιρεία Modelo Continente (MC) είναι ηγέτης στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων στην Πορτογαλία. Στοχεύοντας στην οικοδόμηση του μέλλοντος του λιανικού εμπορίου η MC συνεργάζεται με διαφορετικούς συνεργάτες (Startups, Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης κλπ) για να βελτιώσει την εμπειρία αγορών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσμος εγγραφής για παρακολούθηση της συνάντησης: https://events.teams.microsoft.com/event/1694556a-a2b9-43fe-bf92-a3da035f0725@5d4bff7f-7391-46c0-9275-bdc4dece3442

– Yanmar Ventures – 9 Οκτωβρίου 2025

Η Yanmar είναι μια ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία που απασχολεί πάνω από 21.000 άτομα παγκοσμίως και επικεντρώνεται στην υψηλής ποιότητας κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, συμπαγούς εξοπλισμού κατασκευών και ενεργειακών συστημάτων για κτίρια και μίνι δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσμος εγγραφής για παρακολούθηση της συνάντησης: https://register.gotowebinar.com/register/1465314098658365781?source=website

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Investment Readiness Programme, καθώς και για τις συναντήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον εξής σύνδεσμο: https://www.eurekanetwork.org/programmes/investment-readiness/

EUREKA

Για τακτική ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα των επερχόμενων συναντήσεων, αλλά και για τα πιο πρόσφατα νέα του EUREKA οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο του δικτύου στην ιστοσελίδα: https://www.eurekanetwork.org/newsletter

Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο EUREKA αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό με αποστολή τη διασύνδεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του ερευνητικού και ακαδημαϊκού οικοσυστήματος για την υλοποίηση κοινών δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης προσανατολισμένης στην αγορά σε συνεργασία με τη βιομηχανία.