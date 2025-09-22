Η Contemporary Amperex Technology (CATL), κορυφαία παγκόσμια προμηθεύτρια μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές startups παρά τους νέους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Πεκίνο στην εξαγωγή τεχνολογίας. Η εταιρεία, που προμηθεύει μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως Tesla, BMW και Mercedes, αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς χρειάζεται εγχώρια παραγωγή για να μειώσει την εξάρτηση από την Ασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η CATL προτείνει τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανακύκλωση πρώτων υλών, η βελτίωση της ενεργειακής πυκνότητας και η ανάπτυξη νέων χημικών συνθέσεων που επιτρέπουν ταχύτερη φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η στάση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί φιλόδοξα σχέδια για παραγωγή μπαταριών μέσω της «European Battery Alliance».

Παρά τους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές τεχνολογίας λιθίου και γραφίτη, η CATL φαίνεται διατεθειμένη να βρει «παράθυρα» συνεργασίας, πιθανόν μέσω joint ventures ή licensing συμφωνιών. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες ότι οι ευρωπαϊκές startups μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν χρόνια ανάπτυξης in-house.

Αναλυτές τονίζουν ότι, αν και οι πολιτικοί παράγοντες παραμένουν εμπόδιο, η πρακτική ανάγκη για επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια και αυτονομία καθιστά τέτοιες συνεργασίες σχεδόν αναπόφευκτες.