Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν και μακριά γεωγραφικά, έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην ομάδα, γνωρίζοντας πως η παρουσία και ο λόγος του λειτουργούν συχνά ως ψυχολογική ώθηση στα αποδυτήρια.

Η τοποθέτησή του είχε χαρακτήρα ξεκάθαρα εμψυχωτικό, με τον Σαββίδη να ζητά από τους παίκτες να αγωνιστούν με αυτοπεποίθηση, πάθος και ομαδικό πνεύμα, ανεξάρτητα από τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Τόνισε πως οι δυσκολίες είναι μέρος της πορείας κάθε μεγάλης ομάδας, αλλά αυτό που ξεχωρίζει τον ΠΑΟΚ είναι η ικανότητά του να αντιδρά, να μένει ενωμένος και να επιστρέφει πιο δυνατός.

Στο μήνυμά του υπογράμμισε επίσης ότι η εμπιστοσύνη του προς το ποδοσφαιρικό τμήμα παραμένει ακλόνητη, αναγνωρίζοντας τη δουλειά όλων όσοι καθημερινά στηρίζουν την προσπάθεια. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου κάλεσε την ομάδα να δείξει στο γήπεδο το πραγματικό της πρόσωπο και να αποδείξει για ακόμη μία φορά πως διαθέτει την ποιότητα και τη δύναμη να πετύχει μεγάλα αποτελέσματα.

Η παρουσία –έστω και από απόσταση– του Σαββίδη πριν από το ματς θεωρείται από το περιβάλλον του ΠΑΟΚ ιδιαίτερα σημαντική, καθώς φανερώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του και τη διάθεση να κρατήσει το κλίμα στα αποδυτήρια ενωτικό και αποφασισμένο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Πέρα από τα λόγια, αυτό που μετέδωσε ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες ήταν η αίσθηση της εμπιστοσύνης και της οικογένειας. Μίλησε με τρόπο άμεσο, χωρίς υπερβολές, επισημαίνοντας πως οι επιτυχίες δεν έρχονται τυχαία αλλά μέσα από δουλειά, συνέπεια και πίστη στο πλάνο. Υπενθύμισε στους ποδοσφαιριστές ότι εκπροσωπούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους — έναν σύλλογο με ιστορία, πάθος και λαό που ζει για την ομάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό μετά την τοποθέτησή του, με τους παίκτες να δείχνουν συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να δώσουν απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Ο Σαββίδης στάθηκε και στη σημασία της ενότητας, ζητώντας από όλους να μείνουν προσηλωμένοι στον κοινό στόχο και να μη χαθεί η πίστη, ακόμη κι αν τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως πρέπει.

Η ομιλία του ήρθε σε μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επαναφορά στην ηρεμία και τη συγκέντρωση, πριν από έναν αγώνα με μεγάλο ψυχολογικό βάρος. Το μήνυμά του, απλό αλλά ουσιαστικό, θύμισε σε όλους πως ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά ποτέ — και πως κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει αφετηρία για μια νέα, δυνατή αρχή.