Το βράδυ της Κυριακής, ο νυχτερινός ουρανός θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς θα είναι ορατοί τόσο ο Κρόνος όσο και η σχεδόν πανσέληνος, η οποία θα φτάσει το 98,5% της φωτεινότητάς της, λίγο πριν κάνει ολοκληρωμένη την εμφάνισή της.

Ο Κρόνος, γνωστός για τα χαρακτηριστικά δαχτυλίδια του, δεν είναι ιδιαίτερα λαμπερός στο γυμνό μάτι, ωστόσο ξεχωρίζει ως ένα φωτεινό κιτρινωπό-λευκό «αστέρι» πάνω από τον ανατολικό-νοτιοανατολικό ορίζοντα, γύρω στις 8 το βράδυ. Απόψε το βράδι, ο πλανήτης θα βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη Σελήνη, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο. Η Σελήνη θα μαγνητίσει τα βλέμματα με τη λάμψη της και τους χαρακτηριστικούς κρατήρες της, όπως ο Τύχο και ο Κοπέρνικος, που ξεχωρίζουν χάρη στις φωτεινές ακτίνες τους, οι οποίες απλώνονται στους νότιους και βορειοδυτικούς λόφους της επιφάνειάς της.

Όσοι διαθέτουν τηλεσκόπιο με μεγέθυνση τουλάχιστον 30 φορές θα μπορέσουν να παρατηρήσουν τα δαχτυλίδια του Κρόνου, τα οποία φέτος φαίνονται πιο στενά λόγω της μικρής κλίσης τους. Αυτή τη στιγμή η γωνία τους φτάνει μόλις τις 1,4 μοίρες, ωστόσο τα επόμενα χρόνια η κλίση θα αυξηθεί, προσφέροντας πιο εντυπωσιακή εικόνα. Παρότι οι δύο ουράνιοι σχηματισμοί φαίνονται κοντά μεταξύ τους, στην πραγματικότητα χωρίζονται από τεράστιες αποστάσεις. Η Σελήνη απέχει περίπου 365.000 χιλιόμετρα από τη Γη, ενώ ο Κρόνος βρίσκεται σε απόσταση που ξεπερνά το 1,2 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα.

Η συνύπαρξη Κρόνου και σχεδόν πανσελήνου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για ερασιτέχνες αστρονόμους και λάτρεις του ουρανού να απολαύσουν ένα σπάνιο φθινοπωρινό φαινόμενο, που συνδυάζει εντυπωσιακή φωτεινότητα και αστρονομική ακρίβεια.