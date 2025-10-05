Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν περαιτέρω την πετρελαϊκή παραγωγή τους από το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της σημερινής διάσκεψης, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες.

Η Σαουδική Αραβία πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση σε μία προσπάθεια να κερδίσει και πάλι μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ενώ από την άλλη μεριά, η Ρωσία προτείνει μία μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου.

Στον ΟΠΕΚ+ συμμετέχουν οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ μαζί με τη Ρωσία, αλλά και μερικές χώρες με μικρότερη παραγωγή, έχοντας αυξήσει τους στόχους παραγωγής τους πέραν των 2,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως (bpd) αυτή τη χρονιά, αντιστοιχώντας περίπου στο 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.