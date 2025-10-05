Ο Τζορτζ Ράσελ έδωσε μια εξαιρετική εμφάνιση , κατακτώντας μια εκπληκτική pole position για τη Mercedes στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, ενώ ο δεύτερος Μαξ Φερστάπεν ξεπέρασε επίσης τους οδηγούς της McLaren, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης και είναι πρωτοπόροι στον τίτλο.

Κατακτώντας μόλις τη δεύτερη pole position της Mercedes φέτος και την πρώτη από τον Ιούνιο, ο Russell ολοκλήρωσε δύο γύρους στο Q3 που ήταν αρκετά καλοί για την πρώτη θέση – με τον πρώτο του γύρο να περιλαμβάνει ένα χτύπημα στον τοίχο στην προτελευταία στροφή

Ο τελευταίος χρόνος του Russell, 1:29.158, αποδείχθηκε αρκετός για να κερδίσει τον Verstappen της Red Bull.Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο τρίτος ταχύτερος και μαζί του στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι ο Κίμι Αντονέλι. Ο Λάντο Νόρις συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για τη McLaren.

Το πολυαναμένομενο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη, θα μεταδοθεί την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, στις 15:00.