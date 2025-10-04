Δεκάδες υποστηρικτές μιας απαγορευμένης φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης συνελήφθησαν από την Αστυνομία στο Λονδίνο, διότι αποφάσισαν να διαδηλώσουν, παρά τα αιτήματα να μην το κάνουν, μετά τη θανάσιμη επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί κατά την επίθεση, που σημειώθηκε την Πέμπτη, σε αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τον δράστη, έναν συριακής καταγωγής Βρετανό, για τον οποίο η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι μπορεί να είχε υιοθετήσει εξτρεμιστική ισλαμιστική ιδεολογία.

Οι οργανωτές απέρριψαν αιτήματα της Αστυνομίας και της κυβέρνησης να μην πραγματοποιήσουν τη σημερινή διαδήλωση, η οποία είχε ανακοινωθεί πριν από την επίθεση, ως διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης ‘Palestine Action”, στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε απευθύνει προηγουμένως σήμερα, μέσω του X, έκκληση για ηρεμία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλώ όλους όσους σκέφτονται να διαδηλώσουν αυτό το Σαββατοκύριακο να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την οδύνη των Βρετανών Εβραίων. Είναι μια στιγμή θρήνου. Δεν είναι καιρός για να προκληθεί ένταση και περισσότερος πόνος. Είναι καιρός να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο».

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε διαδηλωτές στην πλατεία Τραφάλγκαρ, οι οποίοι έγραφαν συνθήματα σε πανό, δηλώνοντας έτσι την υποστήριξή τους στην “Palestine Action”, η οποία απαγορεύθηκε τον Ιούλιο, όταν μέλη της διείσδυσαν σε αεροπορική βάση κι έβαψαν με σπρέι στρατιωτικά αεροπλάνα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας .

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη διαδήλωση και χειροκροτούσαν και επευφημούσαν τους συλληφθέντες, καθώς μεταφέρονταν στις κλούβες, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, ενώ φώναζαν «Ντροπή σας!» στους αστυνομικούς.

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν σε άλλο επεισόδιο, αφού ύψωσαν ένα πανό της “Palestine Action¨ στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ, έξω από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.