Δραματικές εικόνες κατέγραψαν τη στιγμή που ένας 23χρονος άνδρας διασώθηκε, έπειτα από τρεις ημέρες που βρισκόταν παρασυρμένος με jet ski στη θάλασσα, ανοιχτά των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας.

Ο Λαϊονέλ Ραμίρεζ Κολιάδο, 23 ετών, είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Δευτέρας στα ανοιχτά του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν μια βραδινή έξοδος με φίλους εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Ο νεαρός βρισκόταν σε βραδινή θαλάσσια βόλτα με παρέα, όταν το jet ski του λύθηκε από το σκάφος. Σπεύδοντας να το ανακτήσει, προσπάθησε να επιστρέψει μόνος του στο λιμάνι Καστίγιο ντελ Ρομεράλ, αλλά το jet ski παρουσίασε βλάβη.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν τις αρχές γύρω στις 11 το βράδυ, όταν δεν εμφανίστηκε στο σημείο συνάντησης που είχαν συμφωνήσει. Οι ισχυροί άνεμοι και τα ρεύματα τον παρέσυραν ανοιχτά στη θάλασσα, όπου έμεινε εγκλωβισμένος επί τρεις ημέρες. Ακολούθησε μια εντατική επιχείρηση διάσωσης με περιπολικά σκάφη, ελικόπτερα και ομάδες στην ακτή, ενώ παράλληλα φίλοι και συγγενείς του Κολιάδο ζητούσαν βοήθεια.

Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, εντοπίστηκε ζωντανός να κάνει σήματα στους διασώστες, οι οποίοι κάλεσαν σκάφος για να τον περισυλλέξει. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στην ξηρά, όπου τον περίμεναν με ανακούφιση και χαρά οι δικοί του.

Ο 23χρονος βρέθηκε 16 ναυτικά μίλια (περίπου 30 χλμ.) νοτιοδυτικά της Γκραν Κανάρια και μεταφέρθηκε στο λιμάνι Αργκινέγκιν, όπου εξετάστηκε από γιατρούς. Παρά την περιπέτεια, είχε μόνο μικρούς τραυματισμούς από την πολύωρη παραμονή στο jet ski και θεωρήθηκε σε σχετικά καλή κατάσταση.

Η οικογένειά του ωστόσο εξέφρασε έντονα παράπονα για την επιχείρηση διάσωσης, επικρίνοντας την έλλειψη νυχτερινών ερευνών και την υπερβολική εστίαση κοντά στην ακτογραμμή, τη στιγμή που οι ισχυροί άνεμοι καθιστούσαν πιθανή την παραστροφή στα ανοιχτά — κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε όταν εντοπίστηκε 16 μίλια από την ακτή. Οι αρχές, επιπλέον, είχαν απορρίψει τη συμμετοχή ιδιωτικών σκαφών που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις αντιδράσεις, η θαυμαστή επιβίωση του Κολιάδο έφερε τεράστια ανακούφιση. Η μητέρα του, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Το είπα — ο γιος μου κρατήθηκε πάνω στη μηχανή, και η μηχανή τον έσωσε».