Ο Χουλιάν Κουέστα άφησε φέτος τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη μετά από επτά χρόνια, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάλιασπορ.

Ένα «διαζύγιο» το οποίο πάρθηκε κυρίως λόγω της διοίκησης των «κιτρινόμαυρων»και με τον 34χρονο τερματοφύλακα να βρίσκει στην Τουρκία το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του, κοντά στις 500 χιλιάδες ευρώ! Δεν διάγει, ωστόσο, τις καλύτερες των ημερών του στη γειτονική χώρα.

Η Αντάλιασπορ ηττήθηκε χθες με το βαρύ 2-5 από την Ρίζεσπορ και μάλιστα εντός έδρας. Ένα κακό βράδυ για τον Κουέστα που ήταν βασικός και μάλιστα βρέθηκε στο επίκεντρο για το 5ο γκολ, το οποίο ο Μιχάιλα σκόραρε στις καθυστερήσεις και με σουτ…πίσω από το κέντρο!

Δείτε το 5ο γκολ της Ρίζεσπορ μετά το 6:13 του παρακάτω βίντεο.