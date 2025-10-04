Ο ΟΦΗ βρέθηκε στα σχοινιά μετά την ήττα από την Κηφισιά. Ο Άρης χρειαζόταν αντίδραση μετά την γκέλα κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Στο τέλος της ημέρας στην Τρίπολη, το κίνητρο των Κρητικών αποδείχθηκε ισχυρότερο, απέναντι σε έναν κάκιστο και άνευρο Άρη ο οποίος ηττήθηκε με 3-0 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ουδέτερη έδρα ήταν ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν αξιοποίησαν οι Θεσσαλονικείς, πραγματοποιώντας την χειρότερη εμφάνισή τους επί Χιμένεθ και με τον ΟΦΗ να εκμεταλλεύεται τις λίγες καλές στιγμές που του προσέφερε η κακή αμυντική λειτουργία των «κιτρινόμαυρων».

Σαλσέδο (16′), Νέιρα (61′) και Αποστολάκης (80′) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, απέναντι σε έναν Άρη που δεν είχε κανένα σημείο αναφοράς επιθετικά.

To ματς

Ο Μανόλο Χιμένεθ εμπιστεύτηκε τον νεαρό Βοριαζίδη για να καλύψει το κενό του Ράτσιτς, όχι όμως ως εσωτερικό χαφ δίπλα στον Μόντσου, αλλά σε ρόλο οργανωτή, πίσω από τον Μορόν. Ο Γαλανόπουλος ανέλαβε καθήκοντα «εξαριού», ενώ ο Μορουτσάν παρέμεινε στα δεξιά και ο Σίστο έκανε ντεμπούτο στα αριστερά.

Η αμυντική τετράδα παρέμεινε απαράλλαχτη, με Τεχέρο και Φρίντεκ στα άκρα και τους Φαμπιάνο – Άλβαρο στα στόπερ μπροστά από τον Διούδη.

Ο Ράσταβατς προχώρησε σε μία μόνο αλλαγή, βάζοντας τον Νέιρα αντί του Σενγκέλια, αλλάζοντας παράλληλα και τις θέσεις των μεσοεπιθετικών του. Ο Αποστολάκης μετακινήθηκε δεξιά, ο Νέιρα ανέλαβε ρόλο «δεκαριού» πίσω από τον Σαλσέδο, ενώ ο Νους κάλυψε το αριστερό άκρο. Κάτω από τα δοκάρια ο Χριστογεώργος, με Γκονζάλες και Χατζηθεοδωρίδη στα άκρα της άμυνας και Κρίζμανιτς – Λαμπρόπουλο στο κέντρο. Το δίδυμο των χαφ αποτελούσαν οι Ανδρούτσος και Καραχάλιος.

Η επιλογή του Βοριαζίδη στην αρχική ενδεκάδα δεν προκάλεσε έκπληξη, ωστόσο η τοποθέτησή του πίσω από τον Μορόν, με τον Γαλανόπουλο στα χαφ πλάι στον Μόντσου, αποτέλεσε ένα απρόσμενο πείραμα. Το σχήμα δεν λειτούργησε όπως θα ήθελε ο Ισπανός τεχνικός, με τον Άρη να δυσκολεύεται πολύ στη δημιουργία παιχνιδιού, παρά την πρώτη καλή στιγμή με κεφαλιά του Μορόν μόλις στο 2’.

Η απουσία του Ράτσιτς ήταν εμφανής στη μεσαία γραμμή, καθώς οι “κιτρινόμαυροι” δεν κατάφεραν να αναπτύξουν ρυθμό. Ο ΟΦΗ πίεσε ψηλά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην κυκλοφορία και έβγαλε καλύτερες συνεργασίες ανάμεσα στις γραμμές.

Στο 18’, οι Κρητικοί πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Νέιρα εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Φαμπιάνο αντέδρασε αργά, ο Διούδης υπολόγισε λάθος την πορεία της μπάλας και ο Σαλσέδο με κεφαλιά έκανε το 1-0. Το φάουλ, πάντως, δόθηκε λανθασμένα από τον Τζήλο, αφού δεν υπήρξε παράβαση του Γαλανόπουλου στη φάση.

Μετά το 30’, ο ΟΦΗ έριξε ρυθμούς και ο Άρης πήρε μέτρα στο γήπεδο, πιέζοντας στο μισό των Κρητικών. Παρότι δημιούργησε μερικές τελικές εντός περιοχής, δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά και το ημίχρονο έκλεισε στο 1-0.

Ο Χιμένεθ… τράβηξε τρεις παίκτες από τον πάγκο στο 46′ Μισεουί, Γιαννιώτας και Φαντιγκά πέρασαν στο ματς, ποντάροντας κυρίως στους δύο πρώτους για να τονώσουν την προβληματική επίθεση του Άρη. Σουτ όπως του Μόντσου στο 56′ ή του Σίστο στο 58′ δεν ανησύχησαν στο ελάχιστο τον Χριστογεώργο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και το 2-0 στο 61′ από μία ακόμη κακή στιγμή του Διούδη. Ο Έλληνας κίπερ απέκρουσε άσχημα ένα σουτ του Νους και ο Νέιρα πετάχτηκε στο ριμπάουντ για να σκοράρει από κοντά και να κάνει το 2-0.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Άρης είδε τον ΟΦΗ να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τού, σκοράροντας με ωραία ατομική προσπάθεια του Αποστολάκη για το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος – Γκονζάλες (16′ Μαρινάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης – Καραχάλιος (90’+2′ Κωστούλας), Ανδρούτσος – Αποστολάκης (90’+2′ Φαϊτάκης), Νέιρα (84′ Βούκοτιτς), Νους – Σαλσέδο (84′ Ράκονιατς)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά) – Μόντσου, Γαλανόπουλος – Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Σίστο (63′ Καντεβέρε) – Μορόν