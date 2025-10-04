Η Formula 1 μπαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο της με τo φετινό πρωτάθλημα να εξελίσσεται στο πιο απρόβλεπτο των τελευταίων ετών. Μετά από δύο συγκλονιστικούς αγώνες σε Ιταλία και Αζερμπαϊτζάν, ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε με εκκωφαντικό τρόπο στις νίκες, βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου. Η εγκατάλειψη του Πιάστρι στο Μπακού άνοιξε ξανά το παιχνίδι στη βαθμολογία, με τη διαφορά στην κορυφή να μειώνεται δραματικά.

Ο Πιάστρι παραμένει στην κορυφή με 324 βαθμούς, ο Νόρις ακολουθεί με 299 και ο Φερστάπεν με 255. Ο Ολλανδός βρίσκεται 69 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι, την ώρα που απομένουν 199 βαθμοί να μοιραστούν σε 7 αγώνες και 3 Sprint. Στα 75 χρόνια της Formula 1 δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια ανατροπή! Αν, όμως, υπάρχει ένας οδηγός ικανός να πετύχει την υπέρβαση, αυτός είναι ο Φερστάπεν — αρκεί να διαθέτει το κατάλληλο, ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ολλανδός δεν έχει κερδίσει ποτέ στη Σιγκαπούρη.

Η Red Bull άλλαξε ηγεσία τον Ιούλιο και, υπό την καθοδήγηση του Λωρέντ Μεκίς, ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Εντόπισαν το λόγο της υστέρησης του μονοθέσιου, άλλαξαν πάτωμα και βελτίωσαν την αεροδυναμική ισορροπία. Έτσι, ο Μαξ Φερστάπεν πέτυχε μετά από καιρό δύο συνεχόμενες νίκες — σε Μόντσα και Μπακού. Η τελευταία φορά που το είχε καταφέρει ήταν πέρυσι, σε Καναδά και Ισπανία. Τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των δύο διαδρομών (Μόντσα και Μπακού) είναι παρόμοια, με μικρές κλίσεις στις αεροτομές. Μένει να φανεί, λοιπόν, αν η Red Bull θα έχει υπεροχή και σε μια διαδρομή υψηλού αεροδυναμικού φορτίου, όπως η Σιγκαπούρη. Στη McLaren έχουν εγκαταλείψει από τον Ιούλιο την εξέλιξη του φετινού μονοθέσιου. Οι πρωταθλητές μπορούν να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του τίτλου στη Σιγκαπούρη, αρκεί να πάρουν 13 βαθμούς. Αν τα καταφέρουν, θα είναι το 10ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Ferrari με 16 τίτλους.